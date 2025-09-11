Reforço de verbas e mais assistentes operacionais para escolas de Azambuja

O executivo municipal de Azambuja aprovou, em reunião de câmara, os protocolos de colaboração e delegação de competências nas directoras dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Azambuja, relativos ao ano lectivo de 2025/2026. O município irá transferir uma verba global de 86.683€, a distribuir pelos três agrupamentos, destinada à aquisição de diverso equipamento necessário às actividades educativas, material de higiene e limpeza, bem como à realização de pequenas intervenções de conservação e manutenção nos estabelecimentos escolares.

Na mesma reunião foram ainda aprovados o relatório final e a minuta de contrato da empreitada de reordenamento urbano na Rua da Arameira e dos Pereiras, em Aveiras de Cima. Em resultado do respectivo concurso público, a obra fica adjudicada à empresa Construções Vieira Mendes, Lda., pelo valor de 899.909€ mais IVA, com um prazo de execução de 365 dias. Os autarcas aprovaram também a prorrogação, por mais 90 dias, das obras de ampliação do cemitério de Aveiras de Cima, pedida pelo empreiteiro, devido à chuva intensa e prolongada que condicionou os trabalhos. O prazo de conclusão da obra passou, assim, para 15 de Dezembro.

Foi igualmente aprovada a celebração de um protocolo de colaboração entre a Câmara de Azambuja e a Animalife – Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental, com vista a assegurar cuidados de saúde e bem-estar animal a famílias e pessoas vulneráveis, ou em exclusão social, e com dificuldades em garantir esses cuidados aos seus animais de companhia.

Na área dos recursos humanos, foi deliberado recorrer à reserva de recrutamento do último concurso realizado para a contratação de assistentes operacionais (auxiliares de serviços gerais), a fim de reforçar as equipas de pessoal auxiliar dos Agrupamentos de Escolas com mais 11 elementos: quatro para o agrupamento de Azambuja, quatro para o de Vale-Aveiras e três para o Alto de Azambuja. A Estratégia Municipal de Saúde teve também luz verde e será submetida à apreciação e deliberação da assembleia municipal.