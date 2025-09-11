Rua da Calhandriz intransitável desde Março

A Rua do Moinho Velho, na Calhandriz, continua intransitável desde Março, aquando da passagem da tempestade Martinho. Amílcar Lopes, residente na localidade, lamentou que, passados quase seis meses, o problema ainda não tenha sido resolvido. De acordo com o presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, a obra será realizada até ao final deste ano, segundo lhe foi transmitido. “Não estou a prometer, estou a dizer o que prometeram. Que iria ser feita até ao fim do ano”, reiterou o autarca.