São João da Ribeira recebe Encontro Internacional de 2CV

A aldeia São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, vai transformar-se num ponto de encontro de apaixonados pelos emblemáticos Citroën 2CV. Entre 11 a 14 de Setembro, a localidade recebe o Encontro Internacional 2CV — Vindimas 2025 e promete reunir centenas de viaturas clássicas e participantes de todo o mundo, num ambiente de festa e partilha.

O evento combina a paixão pelos automóveis clássicos com a riqueza cultural e gastronómica do Ribatejo, onde ao longo de quatro dias os visitantes poderão apreciar exposições de veículos 2CV e derivados, participar em passeios pela região, degustar produtos locais e desfrutar de concertos, animação cultural e acções solidárias que promovem práticas sustentáveis e a valorização da mobilidade clássica.