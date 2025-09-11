Uma centena de abrigos para passageiros de autocarros substituídos no concelho de Santarém

Muitos abrigos para passageiros de autocarros estão a ser substituídos no concelho de Santarém por forma a dar melhores condições aos utentes dos transportes públicos rodoviários. Estima-se que seja mudada cerca de uma centena de estruturas durante este ano, revelou o vereador do Trânsito, Manuel Afonso (PS), na última reunião do executivo camarário. Essa operação está a ser executada no âmbito de um concurso lançado pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) para esse fim e engloba também outros concelhos do território abrangido pela CIMLT. O objectivo é substituir os abrigos obsoletos e degradados.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), referiu que existiam muitos abrigos de paragens de autocarros em mau estado no concelho, elogiando a medida que vai implementar estruturas mais dignas e proporcionar mais conforto e segurança aos utilizadores.