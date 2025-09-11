uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.11 1ª página Sociedade Uma centena de abrigos para passage ...

Uma centena de abrigos para passageiros de autocarros substituídos no concelho de Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Muitos abrigos para passageiros de autocarros estão a ser substituídos no concelho de Santarém por forma a dar melhores condições aos utentes dos transportes públicos rodoviários. Estima-se que seja mudada cerca de uma centena de estruturas durante este ano, revelou o vereador do Trânsito, Manuel Afonso (PS), na última reunião do executivo camarário. Essa operação está a ser executada no âmbito de um concurso lançado pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) para esse fim e engloba também outros concelhos do território abrangido pela CIMLT. O objectivo é substituir os abrigos obsoletos e degradados.
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), referiu que existiam muitos abrigos de paragens de autocarros em mau estado no concelho, elogiando a medida que vai implementar estruturas mais dignas e proporcionar mais conforto e segurança aos utilizadores.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...