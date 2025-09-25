Caminhada dos Frutos Secos em Torres Novas

Participantes podem escolher fazer a caminhada de 11 quilómetros num dos dias, 4 ou 5 de Outubro.

A Caminhada dos Frutos Secos, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Torres Novas, vai decorrer nos dias 4 e 5 de Outubro. Com um percurso de cerca de 11 quilómetros e grau de dificuldade médio, a iniciativa terá início no Castelo de Torres Novas. Todos os inscritos podem fazer a caminhada de forma autónoma, no dia que lhes for mais conveniente, devendo para o efeito iniciar o percurso, que se encontra devidamente sinalizado, entre as 08h00 e as 11h00. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 3 de Outubro, através de link disponível nas páginas do município. Podem inscrever-se na iniciativa participantes com mais de 18 anos, ou menores desde que acompanhados pelos pais. É recomendado pela organização que todos os participantes transportem consigo telemóvel com bateria, reservatório com água e que procurem preservar o meio ambiente.