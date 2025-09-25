uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-25
Cultura e Lazer
Espectáculo de marionetas em Santarém reflecte sobre a migração
Depois da Chuva sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira - foto DR

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe no dia 30 de Setembro, o espectáculo `Depois da Chuva´, protagonizado pelo Teatro de Marionetas da Mandrágora. Estão agendadas duas sessões, para as 10h30 e as 14h00, integradas na programação de mais uma edição do FITIJ - Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude. Trata-se de uma reflexão poética sobre migração e esperança, construída a partir da linguagem das marionetas. A direcção artística e plástica está a cargo de Clara Ribeiro, que também integra o elenco, ao lado de Hélder David Duarte. Os bilhetes custam cinco euros, sendo a entrada gratuita para crianças acompanhadas por adulto. Há também descontos para o público escolar.

