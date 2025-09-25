Grupo Etnográfico de Alpiarça animou centro histórico de Santarém

As manhãs de sábado nas ruas do centro histórico de Santarém têm sido animadas durante o Verão por ranchos folclóricos da região, no âmbito do projecto in.Tradição. A fechar o programa, que se estendeu por três meses, esteve, na manhã de 20 de Setembro, o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio. O desfile etnográfico passam por diversas artérias e termina no Largo do Seminário. A iniciativa acontece desde 2016, sendo dinamizada pela Fundação Inatel.