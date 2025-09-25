Ondjaki visita ensaio da nova peça da Companhia Cegada

A companhia de teatro Cegada, de Alverca do Ribatejo, prepara a estreia de “Os Transparentes”, a sua nova produção teatral, baseada no premiado romance de Ondjaki. A peça, que subirá ao palco do Teatro Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) entre 31 de Outubro e 16 de Novembro, contou com uma visita especial do próprio autor durante o processo de ensaios.

Ondjaki, uma das vozes mais proeminentes da literatura angolana contemporânea, partilhou a sua visão com a equipa artística, num diálogo que, segundo a companhia, foi um momento crucial para ligar a obra original à sua adaptação para o palco. A dramaturgia é de Marta Dias e a encenação de Manuela Paulo, que juntas estão a traduzir a complexa narrativa do romance.

Publicado em 2012 e vencedor do Prémio José Saramago em 2013, o livro “Os Transparentes” é um retrato vibrante e, ao mesmo tempo, crítico da cidade de Luanda. A obra mistura humor, lirismo e sarcasmo para abordar temas como a desigualdade social, a corrupção e os abusos de poder, sem esquecer a esperança e a resistência. A peça reafirma o compromisso da companhia Cegada em trabalhar textos de grande relevância social e política, unindo a literatura e o teatro contemporâneo. A interpretação estará a cargo de um elenco de Luanda: Anílson Eugénio, Eduarda Oliveira, Kássia Laureano e Kévin Cassule.