Edição de 2025-09-25
Edição de 2025.09.25

Passeio interpretativo às grutas de Lapas e tufos calcários

Passeio interpretativo às grutas de Lapas e tufos calcários

Partir à descoberta do património natural e turístico do concelho de Torres Novas é o mote para um passeio interpretativo às grutas de Lapas e tufos calcários que vai decorrer a 27 de Setembro, no âmbito do Dia Mundial do Turismo. A iniciativa é promovida pelo município de Torres Novas e pretende dar a conhecer as grutas de Lapas. O passeio tem início marcado para as 09h30 na Rua António Borga, junto à Fábrica do Álcool, em Lapas. A duração prevista é de três horas, num percurso de cerca de 1,5 km. Esta é uma actividade adequada a todas as idades, cuja inscrição é gratuita, mas obrigatória, através do e-mail turismo@cm-torresnovas.pt, do telefone 249 813 019.

