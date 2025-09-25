Tomar recebe Cortejo Templário em homenagem a Gualdim Pais

Iniciativa é organizada pela Associação Thomar Honoris, em parceria com a Câmara de Tomar.

A cidade de Tomar vai ser palco, na noite de 13 de Outubro, de uma evocação histórica e simbólica em memória de D. Gualdim Pais, fundador da cidade e Mestre da Ordem do Templo em Portugal. A Associação Thomar Honoris, em parceria com a Câmara de Tomar, está a organizar um Cortejo Templário, que vai partir da Alameda 1 de Março, percorrendo as ruas da cidade até à Praça da República.

O desfile vai culminar junto à estátua de D. Gualdim Pais, onde terá lugar a cerimónia de homenagem e depósito de uma coroa de flores. O momento solene pretende “unir comunidade, história e património, reforçando os laços da cidade com as suas origens templárias e honrando a memória de um dos maiores protagonistas da História de Portugal”, refere a organização.