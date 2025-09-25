Visitas gratuitas ao Museu Nacional Ferroviário no Dia do Turismo

Passatempo tem como objectivo oferecer uma dezena de bilhetes a famílias para visitar o Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento.

O município do Entroncamento, em parceria com o Museu Nacional Ferroviário, promove o passatempo “Dia Mundial do Turismo” e está a oferecer dez bilhetes a famílias para visitar gratuitamente o espaço. O passatempo decorre entre os dias 22 e 27 de Setembro de 2025 e conta com a oferta de dez bilhetes família (2 adultos + 2 crianças, menor de 18 anos) válidos até ao dia 27 de Setembro de 2026.

Para participar terá de escrever uma frase criativa que inclua as seguintes palavras: Turismo, Transformação Sustentável, Museu Nacional Ferroviário e Entroncamento e enviar para o mail: turismo@cm-entroncamento.pt até ao final do dia 27 de Setembro. Só serão consideradas válidas as participações completas e dentro do prazo. As frases serão selecionadas aleatoriamente e os vencedores serão anunciados no dia 1 de Outubro nas redes sociais do município do Entroncamento e do Museu Nacional Ferroviário.