uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Desporto 3º Raid BTT Pedro Loureiro reúne ci ...

3º Raid BTT Pedro Loureiro reúne ciclistas em Rossio ao Sul do Tejo

Raid BTT Pedro Loureiro realiza-se no dia 28 de Setembro em Rossio ao Sul do Tejo, promovendo a prática do BTT em percursos naturais e em homenagem ao sócio fundador da Associação de Cicloturismo e BTT do Fojo, Pedro Loureiro.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O 3.º Raid BTT Pedro Loureiro, marcado para o dia 28 de Setembro, em Rossio ao Sul do Tejo, é organizado pela Associação de Cicloturismo e BTT do Fojo em memória do seu sócio fundador, falecido em 2022. Pedro Loureiro foi um dos principais impulsionadores do primeiro evento do clube e da promoção do BTT na região. A iniciativa insere-se no âmbito das actividades de BTT para 2025 e destina-se a todos os praticantes da modalidade, incluindo familiares, com o objectivo de dar a conhecer os trilhos das freguesias de Rossio ao Sul do Tejo, S. Miguel e das freguesias adjacentes, aliando desporto, lazer e contacto com a natureza.
O evento dispõe de várias opções de percurso, nomeadamente, a Meia Maratona de 45 km, o passeio guiado de 15 km e a Meia Maratona de 45 km para E-Bikes. A idade mínima para participar na Meia Maratona é de 14 anos, enquanto no passeio guiado não há limite de idade, sendo gratuito para menores de 14 anos. As categorias competitivas dividem-se em masculino (Juniores, Sub-23/Elite, Veteranos M30–M60) e feminino (Elite até 35 anos, Veteranas a partir de 35 anos). As inscrições estão abertas até 23 de Setembro.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...