Arqueiros do Entroncamento com uma dúzia de pódios em provas nacionais

A Casa do Benfica do Entroncamento alcançou doze pódios individuais na prova final do Campeonato Nacional de Caça da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal (FABP) e na 4ª prova do Campeonato Nacional de Campo também da FABP, que decorreram durante o fim-de-semana de 13 e 14 de Setembro no Parque do Bonito, no Entroncamento. Participaram mais de cem atletas, com idades compreendidas entre os 8 e os 80 anos, em representação de onze clubes de diversos pontos do país. Os arqueiros do Entroncamento obtiveram os seguintes lugares de pódio: 3º lugar em BBR, Cubs - Clara Ferreira; 1º lugar em LB, Veteranos Masculinos – Jorge Nunes; 2º lugar em LB, Adultos Masculinos - José Pereira; 1º lugar em SC, Adultos Masculinos – Joaquim Silva; 1º lugar em TR, Cubs – Diogo Valente; 2º lugar em TR, Adulto Femininos – Marta Monteiro; 2º lugar em BBR, Cubs - Clara Ferreira; 1º lugar em LB, Veteranos Masculinos – Jorge Nunes; 2º lugar em LB, Adultos Masculinos - José Pereira; 3º lugar em LB, Adultos Masculinos – Joaquim Silva; 1º lugar em TR, Cubs – Diogo Valente; e 3º lugar em TR, Adulto Femininos – Marta Monteiro.