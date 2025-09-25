uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Desporto Arqueiros do Entroncamento com uma ...
Arqueiros do Entroncamento com uma dúzia de pódios em provas nacionais
Arqueiros do Entroncamento continuam em bom plano - foto DR

Arqueiros do Entroncamento com uma dúzia de pódios em provas nacionais

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Casa do Benfica do Entroncamento alcançou doze pódios individuais na prova final do Campeonato Nacional de Caça da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal (FABP) e na 4ª prova do Campeonato Nacional de Campo também da FABP, que decorreram durante o fim-de-semana de 13 e 14 de Setembro no Parque do Bonito, no Entroncamento. Participaram mais de cem atletas, com idades compreendidas entre os 8 e os 80 anos, em representação de onze clubes de diversos pontos do país. Os arqueiros do Entroncamento obtiveram os seguintes lugares de pódio: 3º lugar em BBR, Cubs - Clara Ferreira; 1º lugar em LB, Veteranos Masculinos – Jorge Nunes; 2º lugar em LB, Adultos Masculinos - José Pereira; 1º lugar em SC, Adultos Masculinos – Joaquim Silva; 1º lugar em TR, Cubs – Diogo Valente; 2º lugar em TR, Adulto Femininos – Marta Monteiro; 2º lugar em BBR, Cubs - Clara Ferreira; 1º lugar em LB, Veteranos Masculinos – Jorge Nunes; 2º lugar em LB, Adultos Masculinos - José Pereira; 3º lugar em LB, Adultos Masculinos – Joaquim Silva; 1º lugar em TR, Cubs – Diogo Valente; e 3º lugar em TR, Adulto Femininos – Marta Monteiro.

Arqueiros do Entroncamento com uma dúzia de pódios em provas nacionais
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...