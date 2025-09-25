uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.09.25 1ª página Desporto Atletas do Chamusca Trail percorrem ...
Atletas do Chamusca Trail percorrem N2 por uma causa solidária
De bicicleta os atletas do Chamusca Trail percorreram os mais de 700 quilómetros da Estrada Nacional 2 - foto DR

Atletas do Chamusca Trail percorrem N2 por uma causa solidária

Quatro atletas percorreram a Estrada Nacional 2 (N2) de bicicleta de 14 a 18 de Setembro com um objectivo solidário. A equipa Chamusca Trail aliou-se ao projecto humanitário Mary’s Meals, que já alimentou mais de dois milhões e meio de crianças em todo o mundo. Os atletas Sérgio Antunes, Luís Ruivo, Sara Ferreira e Vanessa Costa (JANZ Marvila), apoiados por Hélder Mendes, percorreram centenas de quilómetros em prol de uma boa causa e afirmam que “percorrer cada quilómetro desta lendária estrada é motivo de orgulho, superação e união”. Para quem quiser apoiar esta causa, o IBAN do projecto Mary’s Meals é PT50 0007 0000 0036 7851 3552 3.

Atletas do Chamusca Trail percorrem N2 por uma causa solidária
