Culturista do Entroncamento com tripla vitória
Adriana Dias - foto DR

A culturista do Entroncamento Adriana Dias participou em quatro categorias - Figure, BodyFit, Bikini e Bikini Master - no campeonato de culturismo natural Legends League, organizado pela World Natural Bodybuilding Federation, tendo ficado em primeiro lugar em três delas. Residente no Entroncamento há 19 anos, Adriana Dias começou a praticar musculação há sete anos e no início deste ano decidiu participar numa competição de culturismo. Foi acompanhada pelo preparador Rui Alves durante 8 meses, que a orientou na alimentação e que a treinou no ginásio EntreLinhas do Entroncamento. Os resultados foram conquistados no dia 30 de Agosto.

