uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Desporto Encontro da Família do Andebol de B ...

Encontro da Família do Andebol de Benavente

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Andebol Clube de Benavente (ADCB) promove no dia 27 de Setembro, no Pavilhão da Escola Secundária, o XXIV Encontro da Família ADCB, juntando gerações de atletas, dirigentes e amigos da modalidade. O evento arranca às 9h30 e será marcado por momentos de convívio entre antigos jogadores, treinadores e simpatizantes do andebol em Benavente. O almoço-convívio está incluído no programa, que prossegue à tarde com os jogos de apresentação das equipas Sub-14 e Sub-16. O ponto alto será às 18h00, com a recepção do ADCB ao Albicastrense, no primeiro jogo em casa a contar para a 2ª Divisão Nacional de Seniores.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...