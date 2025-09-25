uma parceria com o Jornal Expresso

2025-09-25
Tejo d’Honra distinguida na I Gala do Desporto da Golegã
Equipa de juvenis de tiro com arco da Tejo D'Honra foi uma das vencedoras da noite - foto DR

Tejo d’Honra distinguida na I Gala do Desporto da Golegã

A equipa de juvenis de tiro com arco da Tejo d’Honra conquistou o prémio de Equipa do Ano e os atletas receberam distinções individuais numa noite dedicada à celebração do desporto local.

A associação Tejo d’Honra viveu momentos de grande emoção na I Gala do Desporto da Golegã, evento que celebra o talento, a dedicação e a paixão das colectividades do concelho. O ponto alto da noite foi a conquista do prémio de Equipa do Ano pela equipa de juvenis de tiro com arco, composta por Vicente Francisco, André Vale e Paulo Silva, que se destacou pelo espírito de equipa e esforço colectivo.
Ao longo da gala também o atleta Vicente Francisco recebeu o prémio de Mérito Desportivo, tendo estado a colectividade nomeada em várias categorias, incluindo Mérito Desportivo, Atleta Revelação e Treinador do Ano. Um dos momentos de destaque foi também durante a Homenagem de Excelência Desportiva, quando os campeões nacionais João Santos, Vicente Francisco e Pedro Costa subiram ao palco.

Tejo d’Honra distinguida na I Gala do Desporto da Golegã
