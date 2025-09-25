uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-25
Tiro com Arco RCS com pódios em provas no Entroncamento
O Tiro com Arco RCS, de Santarém, conquistou vários pódios na jornada dupla de tiro com arco, a contar para os campeonatos da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal (FABP), que decorreram no fim-de-semana no parque do Bonito, no Entroncamento. No sábado, a contar para o campeonato de caça, em júnior masculino, arco recurvo de caça (BHR), José Piteira foi 2º e Rúben Daniel 3º, enquanto em adulto feminino BHR Cátia Carlos ficou em 3º. Em termos colectivos, o clube alcançou o 7º lugar entre 12 clubes, resultado para o qual contribuiu também o resultado individual de Celso Pereira.
No domingo, a contar para o campeonato de campo, com 10 clubes em competição, Rúben Daniel foi 1º e José Piteira 2º no escalão júnior masculino BHR, e em adulto feminino BHR Cátia Carlos conquistou a segunda posição. Na classificação colectiva, o RCS ficou em 4º lugar para o qual também contribuiu a classificação individual do arqueiro Luís Rodrigues.

