uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Desporto AF Santarém apresenta equipas técni ...
AF Santarém apresenta equipas técnicas e calendários das selecções distritais
Dirigentes e equipas técnicas da nova época da AF Santarém - foto O MIRANTE

AF Santarém apresenta equipas técnicas e calendários das selecções distritais

A Associação de Futebol de Santarém apresentou as novas equipas técnicas e calendários de competição, destacando boas expectativas para a época e objectivos para o futuro.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) apresentou oficialmente as equipas técnicas e os calendários de preparação e competição das selecções distritais de futebol e futsal, masculinas e femininas, para a época 2025/2026. O objectivo da AFS assenta em reforçar a qualidade das estruturas, apostar na valorização dos jovens atletas e preparar com ambição os onze torneios interassociações que vão decorrer ao longo da época.
Em declarações a O MIRANTE, o presidente da AFS, Joaquim Martinho, sublinhou que as expectativas são sempre as melhores e apelou a que os clubes mantenham a ética, o desportivismo e a dignidade, quer na vitória quer na derrota. O dirigente anunciou ainda dois novos patrocinadores para competições, com o Campeonato da 1ª Divisão Distrital a ter o patrocínio da Andrade Corvo Saúde, havendo também um protocolo que permitirá descontos em serviços de saúde a todos os inscritos na associação. A Taça do Ribatejo será apoiada pelo Crédito Agrícola durante toda a época.
Para o futuro próximo, Joaquim Martinho destacou o desejo de ter um campeonato de inclusão no desporto adaptado, em articulação com os municípios, e a concretização da Academia do Futebol em Santarém até ao final da época. “Um dos objectivos é também fazer crescer a associação no geral. Em 2024 a AFS contou com cerca de 10.400 atletas, 82 clubes e 220 árbitros, números que pretendemos ver crescer”, salienta.
As selecções distritais da AF Santarém para 2025/2026 contam com equipas técnicas experientes em todas as vertentes de futebol e futsal, masculino e feminino. No futebol, estará Eduardo Fortes no comando da selecção sénior Masculina e Gonçalo Silva na sub-14, enquanto Tiago Silva lidera a sub-13. No sector feminino, João Gonçalves assume a sub-16 e Fábio Silva a sub-14, ambos apoiados por equipas técnicas consolidadas.
Já no futsal, Xavier Costa será o treinador da selecção sub-15 masculina, Rui Rodrigues da sub-13 e Carlos Simões, com passagens pelo SL Benfica, da sub-17 feminina. Os treinos arrancam entre Setembro de 2025 e Maio de 2026, prevendo dezenas de sessões de treino em preparação para as competições, que se estendem até Julho.

AF Santarém apresenta equipas técnicas e calendários das selecções distritais
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...