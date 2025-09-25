AF Santarém apresenta equipas técnicas e calendários das selecções distritais

A Associação de Futebol de Santarém apresentou as novas equipas técnicas e calendários de competição, destacando boas expectativas para a época e objectivos para o futuro.

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) apresentou oficialmente as equipas técnicas e os calendários de preparação e competição das selecções distritais de futebol e futsal, masculinas e femininas, para a época 2025/2026. O objectivo da AFS assenta em reforçar a qualidade das estruturas, apostar na valorização dos jovens atletas e preparar com ambição os onze torneios interassociações que vão decorrer ao longo da época.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da AFS, Joaquim Martinho, sublinhou que as expectativas são sempre as melhores e apelou a que os clubes mantenham a ética, o desportivismo e a dignidade, quer na vitória quer na derrota. O dirigente anunciou ainda dois novos patrocinadores para competições, com o Campeonato da 1ª Divisão Distrital a ter o patrocínio da Andrade Corvo Saúde, havendo também um protocolo que permitirá descontos em serviços de saúde a todos os inscritos na associação. A Taça do Ribatejo será apoiada pelo Crédito Agrícola durante toda a época.

Para o futuro próximo, Joaquim Martinho destacou o desejo de ter um campeonato de inclusão no desporto adaptado, em articulação com os municípios, e a concretização da Academia do Futebol em Santarém até ao final da época. “Um dos objectivos é também fazer crescer a associação no geral. Em 2024 a AFS contou com cerca de 10.400 atletas, 82 clubes e 220 árbitros, números que pretendemos ver crescer”, salienta.

As selecções distritais da AF Santarém para 2025/2026 contam com equipas técnicas experientes em todas as vertentes de futebol e futsal, masculino e feminino. No futebol, estará Eduardo Fortes no comando da selecção sénior Masculina e Gonçalo Silva na sub-14, enquanto Tiago Silva lidera a sub-13. No sector feminino, João Gonçalves assume a sub-16 e Fábio Silva a sub-14, ambos apoiados por equipas técnicas consolidadas.

Já no futsal, Xavier Costa será o treinador da selecção sub-15 masculina, Rui Rodrigues da sub-13 e Carlos Simões, com passagens pelo SL Benfica, da sub-17 feminina. Os treinos arrancam entre Setembro de 2025 e Maio de 2026, prevendo dezenas de sessões de treino em preparação para as competições, que se estendem até Julho.