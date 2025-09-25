Jovens atletas que se destacam nos campos e nas aulas premiados em Santarém

Os Prémios de Mérito, atribuídos pela Associação de Futebol de Santarém e o McDonald’s de Santarém, distinguiram os desempenhos escolar e desportivo dos jovens atletas Francisco Nunes, Pedro Marques, Dinis Ribeiro e Maria Machado na época 2023/2024.

Foi num ambiente de celebração e boa disposição que a Associação de Futebol de Santarém, em parceria com o McDonald’s de Santarém, entregou no dia 18 de Setembro os Prémios de Mérito referentes à época 2023/2024. O evento decorreu no restaurante McDonald’s e os premiados foram Francisco Nunes, de “Os Águias”; Pedro Marques, do Ouriense; Dinis Ribeiro, do CA Riachense; e Maria Machado, do Vitória Clube de Santarém, que receberam um diploma, um prémio de 500 euros e bilhetes para um jogo da Selecção Nacional A em Portugal.

A iniciativa distinguiu quatro jovens que se destacaram tanto no desporto como no percurso escolar, tendo os atletas partilhado com O MIRANTE o significado de ver o seu esforço e dedicação reconhecidos. Para Dinis Ribeiro, de 15 anos, esta distinção é uma honra e um motivo de orgulho, frisando que o prémio simboliza a persistência necessária para alcançar bons resultados. Já Pedro Marques, de 17 anos, reforçou a ideia de que o mérito escolar merece ser valorizado tanto quanto o talento desportivo, frisando que vai continuar a esforçar-se para receber novamente o prémio.

Actualmente com uma lesão, Maria Machado, de 18 anos, falou da dificuldade em conciliar treinos, competições e responsabilidades escolares, sendo para si este reconhecimento um incentivo para o futuro. Algo que Francisco Nunes, de 19 anos, concordou, destacando a diferença deste prémio em relação a outros. “É uma valorização em que não se premeia apenas a parte desportiva ou apenas a académica. Aqui destaca-se a forma equilibrada como conseguimos conciliar as duas coisas, o que é bom e dá outro significado e distinção ao prémio”, salienta o atleta de Os Águias de Alpiarça.

Ao longo da cerimónia, o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho, também partilhou algumas palavras elogiando o compromisso e dedicação destes jovens e o papel fundamental dos clubes e dos seus dirigentes, que “trabalham diariamente para formar atletas e cidadãos”. Já Ana Margarida Teixeira, franquiada do McDonald’s de Santarém, destacou o papel importante do desporto na saúde mental e felicitou não só os quatro jovens, mas também todos aqueles que têm acompanhado o seu percurso, nomeadamente familiares, professores e treinadores.

A sessão contou ainda com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Luís Silva, do vice-presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Jorge Freitas, bem como de dirigentes dos clubes envolvidos e representantes dos agrupamentos escolares frequentados pelos premiados.