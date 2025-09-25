Aldeia de Água das Casas, em Abrantes, vai receber mostra de arte para valorizar territórios de baixa densidade

Associação Mundo em Reboliço, organizadora da Mostra de Água das Casas, sublinha que a programação reforça a sua missão de mostrar que é possível criar arte a partir dos próprios territórios, valorizando o tempo, o cuidado e a escuta.