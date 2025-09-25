Arruda dos Vinhos convida a descobrir o seu património vínico

Arruda dos Vinhos vai receber, entre Outubro e Dezembro, amantes do vinho e curiosos pela tradição vitivinícola local, com um programa especial de brunchs, almoços vínicos e visitas guiadas a adegas e vinhas do concelho.

O programa, denominado “Na Rota do Vinho”, decorre durante seis sábados, entre Outubro e Dezembro, em Arruda dos Vinhos e oferece a oportunidade de conhecer seis produtores do concelho, explorando os seus vinhos, quintas e histórias. O calendário prevê, no dia 4 de Outubro, visita ao Condado Portucalense, seguida do Sopé do Monte (dia 18); Casa Remoinhal (1 de Novembro); Casal da Monteiro (15 Novembro); Quinta de São Sebastião (22 Novembro); e, por fim, a 18 de Dezembro, uma visita à Ponte da Pipa. Arruda dos Vinhos integra a Denominação de Origem Controlada (DOC) Arruda, um território onde os visitantes podem percorrer montes e vales e observar testemunhos históricos da passagem dos povos pela região. Muitos dos vinhos produzidos no concelho são já reconhecidos com medalhas a nível nacional e internacional. Em comunicado, o município convida todos os participantes a prolongarem a experiência e a brindar com os sabores do concelho. Para participar é necessário efectuar reserva prévia e pagamento de cada actividade, recebendo informações detalhadas após confirmação da inscrição. Mais informações e reservas podem ser feitas através do Serviço Educativo e Cultural do Centro Cultural do Morgado, pelo telefone 263112502 ou pelo email servicoeducativo@cm-arruda.pt, bem como no site oficial do município.