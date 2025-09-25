Encarregados de educação convidados para almoçar nas escolas de Santarém

A Câmara de Santarém volta a dinamizar, no ano lectivo que agora começa, o projecto “Hoje Almoçamos Juntos”. Os encarregados de educação são convidados a partilhar uma refeição na escola com os seus educandos, que visa a ligação entre a comunidade escolar e as famílias e, paralelamente, dá a conhecer a qualidade das refeições servidas nos estabelecimentos de ensino.

Quem estiver interessado deve informar a escola, com pelo menos três dias de antecedência, para encomendar a refeição extra, que custa 4,90€ e deve ser paga no local. O cancelamento deve ser efectuado, no mínimo, com um dia útil de antecedência. Cada encarregado de educação pode usufruir desta experiência uma vez por semestre, podendo até coincidir com o aniversário do aluno. Mais informações podem ser obtidas junto da Divisão de Educação e Juventude da Câmara de Santarém.