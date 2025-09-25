FINAbrantes abre candidaturas para apoio às colectividades do concelho

O programa FINAbrantes, destinado a apoiar as colectividades do concelho de Abrantes, encontra-se com candidaturas abertas até ao próximo dia 30 de Setembro de 2025. A iniciativa abrange diversas áreas, nomeadamente Desporto, Cultura, Juventude, Social, Eventos e Investimento, permitindo que as associações locais acedam a apoio financeiro para o desenvolvimento das suas actividades. Os interessados devem consultar o regulamento completo do programa, disponível na página oficial do município de Abrantes. A submissão das candidaturas deverá ser realizada através da plataforma Abrantes360.