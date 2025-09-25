uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Economia FINAbrantes abre candidaturas para ...

FINAbrantes abre candidaturas para apoio às colectividades do concelho

Estão abertas até 30 de Setembro as candidaturas ao programa FINAbrantes, destinado a apoiar projectos das colectividades do concelho nas áreas do Desporto, Cultura, Juventude, Social, Eventos e Investimento.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O programa FINAbrantes, destinado a apoiar as colectividades do concelho de Abrantes, encontra-se com candidaturas abertas até ao próximo dia 30 de Setembro de 2025. A iniciativa abrange diversas áreas, nomeadamente Desporto, Cultura, Juventude, Social, Eventos e Investimento, permitindo que as associações locais acedam a apoio financeiro para o desenvolvimento das suas actividades. Os interessados devem consultar o regulamento completo do programa, disponível na página oficial do município de Abrantes. A submissão das candidaturas deverá ser realizada através da plataforma Abrantes360.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...