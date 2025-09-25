uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-25
Fundo francês arrenda fábrica em Benavente após colapso da Fusion Fuel

O fundo francês Corum Eurion arrendou à HyChem, antiga Solvay Portugal, a fábrica de Benavente onde antes operava a Fusion Fuel, empresa de hidrogénio verde que faliu no final de 2024. O contrato de arrendamento tem a duração de 20 anos e garante nova vida ao imóvel localizado no Parque Industrial de Vale Tripeiro.
A Fusion Fuel tinha vendido a fábrica ao fundo em 2022 por 10 milhões de euros, mas manteve-se como inquilina. Pouco depois, acumulou uma dívida de 573 mil euros em rendas e acabou insolvente. A falência deixou 104 trabalhadores no desemprego e quase 300 credores lesados, com um passivo de 24 milhões de euros. O Estado perdeu cerca de 5,8 milhões de euros, entre valores reclamados pelo IAPMEI, Fundo Ambiental, Segurança Social e Fisco.
Segundo a Corum, a unidade industrial foi remodelada em 2022 e apresenta hoje soluções de energia renovável em autoconsumo e carregamento de veículos eléctricos. “Estamos muito satisfeitos com a ocupação deste imóvel, que se ajusta à estratégia ESG do fundo e à aposta da HyChem na descarbonização”, afirma em declarações ao Jornal de Negócios, Ricardo Quaresma, gestor da Corum para o Sul da Europa e Polónia.
O grupo Corum detém em Portugal cerca de 20 imóveis comerciais e, a nível global, gere activos de 7,5 mil milhões de euros em 17 países.

