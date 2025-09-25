Arrouquelas inaugura Centro Interpretativo das Tradições e Rota do Azeite

Espaço funciona num antigo posto médico que estava a degradar-se e vai preservar a memória e valorizar a identidade desta freguesia do concelho de Rio Maior.

O Centro Interpretativo das Tradições e Rota do Azeite foi inaugurado em Arrouquelas, concelho de Rio Maior, num antigo posto médico desactivado. O novo centro tem como objectivo valorizar a história e identidade das gentes de Arrouquelas e do concelho de Rio Maior. Este projecto teve o financiamento da APRODER e o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior.

Na cerimónia, no dia 13, estiveram o presidente da Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros (APOAC), Luís Melo, a presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e o presidente da Junta de Freguesia de Arrouquelas, Mário Pião, que valorizou o aproveitamento do espaço. O centro vem dar “vida a um espaço que estava fechado, vazio e em degradação, e que a partir de agora abre para a população com o propósito de preservar a memória e valorizar a identidade de Arrouquelas”, sublinhou.

O centro é agora um espaço de memória, de identidade e de valorização da história colectiva da localidade, numa homenagem a todos os antepassados. Arrouquelas tem dois lagares de azeite em plena actividade: o Lagar de Azeite “Zé Parente” e Lagar de Azeite “Casal do Vivo”, que são hoje dois importantes motores de economia local e obviamente fizeram parte integrante deste projecto, que dignifica a sua identidade. Mário Pião realçou que é de “louvar todos aqueles que com o seu esforço, resiliência transformaram a natureza em sustento de vida ao longo dos tempos”.