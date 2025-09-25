Multiópticas de Torres Novas há 12 anos a cuidar da visão
A Multiópticas de Torres Novas está na cidade desde 2013 a cuidar da visão dos cidadãos e nesta altura de festa, com a Feira dos Frutos Secos, é também um momento para reflectir sobre o trabalho que tem sido feito e perspectivar novas formas de corresponder às necessidades dos clientes. Têm sido 12 anos de dedicação, de proximidade e acima de tudo de compromisso com a saúde ocular de todos os que procuram a óptica. A equipa orgulha-se de acompanhar gerações e de assistir a tantas mudanças e ao desenvolvimento da cidade, com paixão e motivação para ajudar cada pessoa a ver melhor e a ter acesso ao melhor serviço. Sónia Figueira afirma: “mantemos a paixão e a motivação para trazer as famílias à nossa loja e para ajudar cada pessoa a ver melhor e a ter acesso ao melhor serviço”, conclui.