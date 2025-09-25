- foto O MIRANTE
Parque de estacionamento junto ao mercado de Almeirim
No parque de estacionamento junto ao mercado diário de Almeirim, no espaço da Santa Casa da Misericórdia, que tem um acordo com a câmara para utilização pública, os espaços para colocar os carros são autênticas armadilhas. É que há uma espécie do que poderia ser um canteiro, mais baixo que o pavimento, que deixa pouco espaço para sair da viatura e que além de não servir para alguma coisa ainda dá mau aspecto e pode provocar alguma entorse, ou mesmo fractura.
