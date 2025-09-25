uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-25
Não Custada Nada
Parque de estacionamento junto ao mercado de Almeirim
- foto O MIRANTE

No parque de estacionamento junto ao mercado diário de Almeirim, no espaço da Santa Casa da Misericórdia, que tem um acordo com a câmara para utilização pública, os espaços para colocar os carros são autênticas armadilhas. É que há uma espécie do que poderia ser um canteiro, mais baixo que o pavimento, que deixa pouco espaço para sair da viatura e que além de não servir para alguma coisa ainda dá mau aspecto e pode provocar alguma entorse, ou mesmo fractura.

