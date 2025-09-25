uma parceria com o Jornal Expresso

Ana Santos é a candidata do PSD à Junta de Freguesia de Muge
Ana Santos - foto DR

Ana Santos é a candidata do PSD à Junta de Freguesia de Muge

Empresária natural da vila apresenta-se com um projecto de mudança e inclusão. Candidata social-democrata pretende novo ciclo para a freguesia, com progresso e forte aposta na acção social.

O PSD de Salvaterra de Magos anunciou Ana Maria Gonçalves dos Santos como candidata à Junta de Freguesia de Muge nas eleições autárquicas. Com 50 anos, empresária no ramo imobiliário, Ana Santos é natural da vila onde sempre viveu e onde construiu laços pessoais e familiares profundos. A candidatura surge com o propósito de iniciar uma nova fase para Muge, assente numa visão de progresso, coragem e sentido de missão. A candidata assume como prioridade a melhoria das condições de vida na freguesia, com especial atenção às crianças, aos idosos e à inclusão social.
Com um projecto centrado no futuro e na participação activa da comunidade, Ana Santos defende uma freguesia mais segura, limpa e acessível, sem deixar ninguém para trás. Acredita que é possível mobilizar Muge para uma mudança positiva, realista e feita com todos.

