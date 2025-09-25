uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.09.25 Política CDU apresentou cabeças de lista no concelho de Abrantes
CDU apresentou cabeças de lista no concelho de Abrantes
CDU de Abrantes apresentou publicamente todos os candidatos - FOTO - CDU

CDU apresentou cabeças de lista no concelho de Abrantes

A CDU apresentou todos os cabeças de lista aos vários órgãos autárquicos do concelho de Abrantes, que são: Chaleira Damas - Câmara Municipal de Abrantes; Ana Paula Cruz - Assembleia Municipal de Abrantes; João Paulo Milheiriço - mandatário da CDU ao concelho de Abrantes; Fernando Moraes - Freguesia da Bemposta; Carlos Bento - Freguesia de Mouriscas; Patrícia Amaro - Freguesia do Pego; José Pedro Bioucas - Freguesia de Rio de Moinhos; João Damas - Freguesia de Tramagal; Paulo Jacinto - União de Freguesias de Alvega e Concavada; Leonel Francisco - União de Freguesias de Vale das Mós e São Facundo; José Pratas - União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo; Elsa Lopes - União de Freguesias Aldeia do Mato e Souto; Graça Alves - União de Freguesias Abrantes e Alferrarede.

