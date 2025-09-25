uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-09-25
Francisco Naia candidato por movimento independente à Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos

Francisco Naia, natural e residente em Salvaterra de Magos, é o cabeça-de-lista do movimento independente Juntos Fazemos + à Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos. Profissional na área financeira e da gestão de activos, o candidato já foi deputado municipal e vereador da Câmara de Salvaterra de Magos, experiência que considera “fundamental para reforçar a democracia local”. Francisco Naia surge ao lado de Helena Neves, candidata à câmara municipal pelo mesmo movimento, de quem afirma ter “o que é preciso para decidir e, ainda mais importante, para unir”.

