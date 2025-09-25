uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Política Livre candidata consultor informáti ...

Livre candidata consultor informático Luís Caetano à Câmara de Rio Maior

Luís Caetano tem 32 anos e foi o escolhido pelo partido Livre na candidatura à Câmara Municipal de Rio Maior.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Livre vai concorrer pela primeira vez à Câmara de Rio Maior, com uma candidatura liderada pelo consultor informático Luís Caetano, apostado em acrescentar à cidade do desporto valências na área da nutrição, da saúde e do bem-estar. Em declarações à Lusa, o candidato, que aponta problemas no município “ao nível da habitação, saúde, educação, património cultural e ambiente”, defendeu para o concelho “uma perspectiva de desenvolvimento mais alargada”, em que Rio Maior deixe de ser apenas a cidade do desporto e passe a ser “a cidade do desporto, da nutrição, da saúde e do bem-estar”.
Na lista de prioridades, Luís Caetano inclui ainda “as questões da falta de médicos e respostas de saúde, a falta de habitação e a falta de soluções para as questões ambientais e patrimoniais, quer sejam do património cultural ou ambiental”. A poluição do rio Maior e os problemas com a ribeira de Alcobertas, que atravessa a cidade, são duas das questões ambientais em que o candidato pretende intervir se for eleito.
Luís Caetano tem 32 anos, é licenciado em gestão e Recursos Humanos e trabalha como consultor informático. É o quarto candidato conhecido em Rio Maior, onde tinha sido já anunciada a candidatura do actual vereador Miguel Paulo, pelo PS, do actual presidente do executivo, Luís Filipe Santana Dias, pela coligação PSD/CDS-PP, e de Alexandre Costa, pelo Chega. A Câmara de Rio Maior é liderada pela Coligação Juntos pelo Futuro (PSD/CDS-PP) que, nas últimas eleições autárquicas, elegeu o presidente e quatro vereadores. O PS conta com dois vereadores sem pelouros atribuídos no executivo.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...