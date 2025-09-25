uma parceria com o Jornal Expresso

Ricardo Gonçalves renunciou oficialmente ao mandato na Câmara de Santarém
Ricardo Gonçalves renunciou oficialmente ao mandato na Câmara de Santarém

Ricardo Gonçalves apresentou a renúncia ao mandato como presidente da Câmara de Santarém cargo de que, na prática, já tinha abdicado há precisamente um ano, quando foi convidado para assumir a liderança do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). Desde aí, tinha pedido duas suspensões de mandato, válidas por 180 dias cada, o limite máximo previsto por lei.
A saída de Ricardo Gonçalves da Câmara de Santarém, onde esteve como presidente à volta de uma dúzia de anos, levou à sua substituição por João Leite, que vai ser o candidato da coligação liderada pelo PSD nas autárquicas de 12 de Outubro. Na reunião de câmara de 22 de Setembro, onde a renúncia de Ricardo Gonçalves integrou os temas para conhecimento do executivo, João Leite agradeceu ao seu antecessor pelo empenho e dedicação devotados à causa autárquica. E também pela gestão que permitiu o saneamento financeiro do município, criando condições à autarquia para investir em projectos que considera estruturantes.
Ricardo Gonçalves já tinha assumido que não iria levar o mandato até ao fim. Em entrevista a O MIRANTE, publicada em Março de 2024, o agora ex-autarca revelava a sua vontade de sair antes do tempo. “Vamos entrar num novo ciclo a nível nacional, vão sair várias dezenas de autarcas que entraram em 2013 e, portanto, é tempo de entrarem outros protagonistas. É uma decisão amadurecida e falada já há algum tempo”, dizia. A estratégia passava também por dar tempo ao vice-presidente João Teixeira Leite para se afirmar como líder da autarquia e cabeça-de-lista do PSD às autárquicas de 2025.

