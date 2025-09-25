uma parceria com o Jornal Expresso

Antiga escola de Casal das Eiras renasce como Espaço Encontro de Gerações

Reabilitada no âmbito do Orçamento Participativo, a antiga escola primária de Casal das Eiras deu lugar ao Espaço Encontro de Gerações. O novo centro comunitário oferece actividades gratuitas e promove o envelhecimento activo.

O edifício que em 1958 abriu portas como escola do 1.º ciclo do ensino básico, em Casal das Eiras, Alenquer, voltou a servir a comunidade, mas com nova vocação. Após um projecto vencedor do Orçamento Participativo, foi inaugurado o Espaço Encontro de Gerações, um centro comunitário intergeracional pensado para combater o isolamento social e promover o envelhecimento activo.
O espaço recuperado preserva a memória da antiga escola, mas ganhou uma vertente funcional e moderna. Entre as valências disponíveis contam-se uma sala multiusos com biblioteca, TV e computadores, copa, parque infantil, campo de futebol, zona de jogos tradicionais, parque de merendas com churrasqueira e equipamentos desportivos. Um mural alusivo às tradições agrícolas locais foi ainda pintado numa das fachadas. De segunda a sexta-feira, entre as 13h30 e as 17h30, são dinamizadas actividades dirigidas sobretudo à população sénior, em contacto com escolas e associações. Ginástica, boccia, pintura, bordados, jogos de mesa, cinema, informática, culinária e exercícios de estimulação cognitiva fazem parte da programação.

