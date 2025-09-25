uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Sociedade Assembleia Municipal de Tomar aprov ...

Assembleia Municipal de Tomar aprovou classificação do fabrico de talhas de Asseiceira

O presidente da Câmara de Tomar destacou que a proposta de classificação pretende salvaguardar a arte tradicional do fabrico de talhas da Asseiceira e incentivar o aparecimento de novos artesãos. A proposta foi aprovada por todas as bancadas com representação na assembleia municipal.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Assembleia Municipal de Tomar aprovou, por unanimidade, a proposta de classificação do processo de fabrico de talhas de Asseiceira como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal. No momento de apresentação da proposta, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), realçou que o fabrico de talhas serve não só Tomar como o território nacional, nomeadamente para a produção de vinho, tendo também outras funcionalidades mais tradicionais, como o azeite e o armazenamento de cereais. O autarca afirmou existir actualmente uma escassez de produtores. “Em bom rigor há um mestre no nosso concelho que ainda vai produzindo estas talhas e que as vende um pouco para todo o país e que tem tido nos últimos tempos alguns aprendizes, mas a verdade é que é uma arte tradicional que está um pouco em risco”, referiu.
Hugo Cristóvão explicou que a proposta de classificação pretende salvaguardar esta arte tradicional, incentivando o aparecimento de novos artesãos e contribuindo para a economia do concelho através do aproveitamento da argila, um material endógeno do território de Tomar utilizado para a produção das talhas. O presidente da câmara acrescentou que, na lógica da valorização das artes tradicionais, o município também tem vindo a trabalhar na criação de um espaço para artesãos na antiga escola de Charneca da Peralva, que vai servir como espaço escola e como museu.
O PSD, através do eleito Pedro Pereira, saudou a iniciativa e todo o trabalho feito. “Achamos que é um trabalho que pode contribuir para o progresso do concelho e é um trabalho também a divulgar, porque pode inspirar outras juntas de freguesia”, realçou. Diogo Sereno (PS) afirmou que o fabrico de talhas em Asseiceira é um activo económico real para o concelho, enquanto turismo cultural, produtos diferenciados e uma marca territorial. Finalmente, o deputado Jorge Gonçalves (BE) considerou tratar-se de uma “excelente” proposta.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...