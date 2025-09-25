uma parceria com o Jornal Expresso

Bombeiros Torrejanos celebram 94 an ...

Bombeiros Torrejanos celebram 94 anos com desfile e bênção de viaturas

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos está a celebrar 94 anos de existência que vão ser assinalados com um programa de actividades a decorrer no domingo, 5 de Outubro. Após o toque de sirene pelas 08h00 e do hastear da bandeira, vai decorrer a habitual romagem ao cemitério, pelas 09h00. Segue-se, às 10h00, a recepção de entidades oficiais que vão marcar presença na sessão solene que terá lugar no Teatro Virgínia. Pelas 12h00 serão benzidas viaturas, seguindo-se o tradicional desfile pelas ruas da cidade de Torres Novas.

