Edição de 2025.09.25 1ª página Sociedade Centro de Dia Alcobertas adia Almoç ...

Centro de Dia Alcobertas adia Almoço Solidário

O Centro de Dia Alcobertas, no concelho de Rio Maior, decidiu adiar o Almoço Solidário que estava previsto para dia 28 de Setembro, e que há alguns anos decorria no último fim de semana de Setembro. Uma decisão tomada por, nessa data, haver dois eventos em lugares da mesma freguesia que também contam com almoços convívio. A instituição anuncia que, oportunamente, divulgará nova data para o evento, ainda em 2025. Este ano os possíveis lucros revertem para a construção da ERPI - Estrutura Residencial de Pessoas Idosas.

