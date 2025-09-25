uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Centro de Documentação Joaquim Ribeiro faz cinco anos no Zambujal

O Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, no Zambujal, concelho de Ourém, assinala no dia 26 de Setembro o seu quinto aniversário com um dia aberto dedicado à leitura, à música e à partilha em comunidade. O espaço abre portas às 09h30 e, uma hora depois, há uma oficina de leitura em torno do livro “A Estranha Visita”, de Gracia Iglesias e Vicente Cruz.
Durante a tarde, decorre a oficina de leitura “O amor na idade maior”, a partir do livro “Burros”, de Adelheid Dahimène e Heide Stöllinger, um momento musical e depois um lanche convívio. O centro está instalado no edifício da antiga escola primária de Zambujal, freguesia de Atouguia, e acolhe o acervo bibliográfico do antigo eurodeputado Sérgio Ribeiro (1935-2024), composto por obras maioritariamente dedicadas à União Europeia, economia e à história do concelho.

