Edição de 2025-09-25
Edição de 2025.09.25

Centro Social de Alcanhões recebe apoio para obras

O Centro Social Paroquial Santa Marta de Alcanhões vai receber um apoio financeiro excepcional de 10.500 euros da parte da Câmara Municipal de Santarém. O subsídio destina-se a ajudar a suportar os custos com a construção de uma zona coberta, tipo telheiro, entre o edifício do Centro de Dia e o armazém da instituição, para abrigo das carrinhas de transporte. O montante aprovado corresponde a metade do orçamento estimado da empreitada.

