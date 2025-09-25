Concelho de Vila Franca de Xira teve 411 bombeiros a combater incêndios no Verão

Câmara de Vila Franca de Xira deixou palavras de homenagem às mais de quatro centenas de operacionais que, em Julho e Agosto, estiveram a ajudar no combate aos incêndios na zona centro do país, em particular na Serra da Estrela.

Nos meses de Julho e Agosto, 411 bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira participaram no combate a incêndios rurais e florestais por todo o país, situação que mereceu um elogio público de autarcas do município em reunião do executivo. Todas as bancadas representadas na câmara deixaram uma palavra de apreço pelo esforço e dedicação dos bombeiros, particularmente nos incêndios que devastaram a zona centro. Também foram deixados alertas para a necessidade de reforçar os mecanismos de apoio aos bombeiros do concelho. Para agradecer o empenho dos voluntários, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), convidou o comandante operacional da Protecção Civil Municipal, António Carvalho, a estar presente na reunião de câmara, juntamente com os seis comandantes das corporações do concelho. “Estão aqui para lhes transmitirmos publicamente o nosso reconhecimento pelo extraordinário trabalho que fizeram nestes últimos dois meses”, afirmou Fernando Paulo Ferreira.

No concelho, recorde-se, esteve também sempre uma brigada de 14 bombeiros e 14 veículos de prevenção, pré-posicionada para uma intervenção mais musculada caso acontecesse algum incêndio rural que precisasse de intervenção rápida. Segundo Fernando Paulo Ferreira, Vila Franca de Xira contribuiu com 25 veículos e 411 bombeiros em operações de combate a incêndios nas áreas mais afectadas pelos incêndios este Verão, em particular os distritos da Guarda, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Aveiro e Coimbra. “E tudo isto sem que eles deixassem de prestar o necessário apoio à nossa população, assegurando mais de dois mil serviços no concelho nestes dois meses”, acrescentou o autarca.