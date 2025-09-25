uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-09-25
Detidos em Santarém por vários crimes de roubo

Uma mulher de 28 anos e um homem de 30 anos foram detidos pela PSP de Santarém por serem suspeitos da autoria de vários crimes de roubo, em co-autoria, na cidade de Santarém, na zona do Cerco de São Lázaro e proximidades. Presentes a tribunal, foi-lhes aplicada, no dia 16 de Setembro, as medidas de coacção de prisão preventiva, a um, e de apresentações periódicas bissemanais a outro.
A PSP de Santarém informa que realizadas diligências de investigação foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito, pela autoridade judiciária, no sentido de os suspeitos serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial. Após realização de várias diligências processuais de recolha de prova, concretamente a realização de reconhecimento pessoal por parte das vítimas, os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém. O Comando Distrital da PSP de Santarém reforça uma vez mais o seu compromisso em garantir a tranquilidade e segurança dos cidadãos sob a sua responsabilidade.

