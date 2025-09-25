uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-25
Duas centenas de professores recebidos em Abrantes no início do novo ano lectivo

Realizou-se no Aquapolis Norte a cerimónia de recepção aos professores que vão leccionar nas escolas do concelho de Abrantes no ano lectivo 2025/2026. O evento contou com a presença de cerca de 200 docentes e das direcções dos Agrupamentos de Escolas Nº 1 e Nº 2 de Abrantes, da EPDRA – Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e da ESTA – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.
A cerimónia iniciou-se com uma mensagem de boas-vindas do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, que saudou todos os professores, destacando especialmente aqueles que iniciam este ano lectivo no concelho, desejando-lhes um excelente ano de trabalho. O autarca sublinhou que esta recepção, realizada nos últimos anos de forma simbólica, é também um reconhecimento do papel decisivo dos professores, especialmente num período em que valorizar esta classe profissional se torna fundamental.
Durante a sessão, os presentes assistiram a uma palestra motivacional conduzida por Carolina Vale Quaresma e à apresentação de Sónia Reis sobre o RGM – o estímulo da mente e do corpo através da música. O início do ano lectivo foi lembrado como um momento de novas oportunidades e desafios, com a autarquia a reafirmar o seu compromisso de estar próximo das escolas e de apoiar na resolução de problemas e dificuldades do dia a dia.

