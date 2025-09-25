Encerrada última passagem de nível na Golegã e arranca nova travessia rodoviária

Com o encerramento da passagem de nível de Mato Miranda, no concelho da Golegã, a IP vai abrir um viaduto que esteve em construção vários anos.

A Infraestruturas de Portugal (IP) encerrou a última passagem de nível existente no concelho da Golegã, tendo sido aberta ao tráfego uma nova passagem superior rodoviária que assegura o atravessamento da Estrada Nacional (EN) 365-4. Num comunicado, a empresa explica que a intervenção insere-se na empreitada de reconfiguração da estação de Mato Miranda, que contempla a deslocalização da Zona Neutra do Entroncamento e da Linha Mãe de Ramais (via ascendente), com o objectivo de melhorar “a segurança e a eficiência da circulação ferroviária e rodoviária”.

Segundo a IP, a nova infraestrutura irá proporcionar uma travessia eficiente e segura para todos os utilizadores da via, melhorando significativamente a segurança e a fluidez do tráfego rodoviário e ferroviário”, ao mesmo tempo que assegura a continuidade da circulação local na EN365-4. O traçado da passagem superior rodoviária permite ainda o atravessamento da Rua do Saldanha, através de uma passagem agrícola, ligando a Quinta da Melhorada, a sul, à localidade de Mato de Miranda, a norte.

Com um investimento de cerca de 20 milhões de euros, a empreitada visa igualmente eliminar constrangimentos de capacidade na infraestrutura ferroviária entre Vale de Santarém e o Entroncamento, permitindo o cruzamento de comboios com 750 metros de comprimento. Além da supressão da passagem de nível, os trabalhos incluem ainda a construção de duas linhas de resguardo na estação ferroviária Mato Miranda, na Golegã, a instalação de sistemas de sinalização electrónica integrados no Centro de Comando Operacional de Lisboa e a eletrificação da Linha Mãe de Ramais e acessos ao Terminal Vale do Tejo. O projecto abrange os concelhos de Santarém, Golegã, Torres Novas e Entroncamento, e contempla ainda a modernização do feixe de recepção/expedição da triagem do Entroncamento, bem como a construção de uma passagem superior pedonal e de uma passagem inferior agrícola. A empresa sublinha que este projecto representa um “marco importante para o concelho da Golegã”, reflectindo o compromisso com “a melhoria das infraestruturas e a segurança dos cidadãos”.