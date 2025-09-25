Furto e vandalismo na Igreja de Santo António em Constância

Situação aconteceu há cerca de uma semana. A Igreja de Santo António, em Constância, foi assaltada tendo sido furtadas as imagens e grande parte dos azulejos, além da destruição de parte do templo religioso.

A comunidade do concelho de Constância está revoltada com o furto e os actos de vandalismo que destruíram uma parte da Igreja de Santo António. A situação aconteceu há cerca de uma semana e as autoridades foram alertadas para a ocorrência. Os gatunos furtaram as imagens e grande parte dos azulejos da igreja, além de terem provocado um cenário de destruição de parte do templo religioso.

Francisco Valente, responsável pela comissão dos bens culturais da Diocese de Portalegre-Castelo Branco, a que pertence a Igreja de Constância, explica que foram furtados azulejos dos séculos XVI e XVII, que revestiam o interior daquele monumento religioso. “Além do assalto, fica a destruição que foi feita ao tentarem retirar os azulejos”, lamentou à Lusa.

Questionado sobre o valor dos prejuízos causados pelos alegados autores dos crimes, o responsável explicou que não existe qualquer avaliação feita, nem está calculado um valor. “É quase impossível fazer uma avaliação de danos. É, realmente, uma perda inestimável de um património que valorizava o território, que valorizava as pessoas, que valorizava as comunidades e que, neste momento, com esta destruição, fica tudo muito mais empobrecido”, disse.

Várias igrejas daquela Diocese têm sido alvo, nos últimos meses, de uma onda de assaltos. “Nos últimos tempos tem sido, realmente, uma onda de assaltos e [os autores dos crimes] têm furtado algum património relevante para a diocese e para as comunidades”, lamentou Francisco Valente. O responsável pela Comissão dos Bens Culturais da Diocese de Portalegre-Castelo Branco indicou que os assaltos têm vindo a ocorrer sensivelmente nos últimos seis meses. E as igrejas alvo destes crimes estão “situadas fora dos espaços urbanos” e localizadas nas zonas de Nisa, Belver, Fratel, Envendos e Constância, ou seja, distribuídas por áreas de transição entre os distritos de Portalegre, Santarém e Castelo Branco. Francisco Valente assegurou ainda que os assaltos têm sido reportados às autoridades policiais locais, estando a investigação dos casos entregue à Polícia Judiciária (PJ).