GNR localiza idoso dado como desaparecido no concelho de Santarém

A GNR localizou no dia 18 de Setembro um homem de 90 anos que tinha sido dado como desaparecido por familiares, no concelho de Santarém. O idoso não era visto desde a tarde desse dia 18 e os militares da Guarda Nacional Republicana acabaram por localizar o idoso já durante a noite, num local ermo e de difícil acesso, caído no interior de um silvado, a cerca de dois quilómetros da sua residência. O homem foi resgatado pelos militares, tendo sido posteriormente observado pelos Bombeiros Sapadores de Santarém e transportado para uma unidade hospitalar.

Em comunicado, a GNR agradece a todos os cidadãos que se voluntariaram e participaram activamente na busca. “O desaparecimento de idosos é um fenómeno para o qual a Guarda tem estado particularmente atenta, não só pelo esforço desenvolvido no sentido de permitir a localização dos desaparecidos, mas sobretudo pela prevenção deste tipo de ocorrências, alertando para a problemática”, refere essa força de segurança.