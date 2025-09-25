uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Sociedade GNR localiza idoso dado como desapa ...

GNR localiza idoso dado como desaparecido no concelho de Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A GNR localizou no dia 18 de Setembro um homem de 90 anos que tinha sido dado como desaparecido por familiares, no concelho de Santarém. O idoso não era visto desde a tarde desse dia 18 e os militares da Guarda Nacional Republicana acabaram por localizar o idoso já durante a noite, num local ermo e de difícil acesso, caído no interior de um silvado, a cerca de dois quilómetros da sua residência. O homem foi resgatado pelos militares, tendo sido posteriormente observado pelos Bombeiros Sapadores de Santarém e transportado para uma unidade hospitalar.
Em comunicado, a GNR agradece a todos os cidadãos que se voluntariaram e participaram activamente na busca. “O desaparecimento de idosos é um fenómeno para o qual a Guarda tem estado particularmente atenta, não só pelo esforço desenvolvido no sentido de permitir a localização dos desaparecidos, mas sobretudo pela prevenção deste tipo de ocorrências, alertando para a problemática”, refere essa força de segurança.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...