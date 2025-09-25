Jovem de 17 anos esfaqueada em Abrantes pelo namorado

Vítima foi encontrada ensanguentada, com cortes nas mãos e foi transportada ao hospital da cidade. Suspeito foi detido perto do local do crime e encontra-se em prisão preventiva.

Uma jovem de 17 anos foi esfaqueada no dia 17 de Setembro, em Abrantes, com as suspeitas da agressão a recaírem sobre o seu companheiro, de 21 anos, disse fonte policial, acrescentando que o suspeito foi detido e a vítima transportada ao hospital da cidade, com cortes nas mãos.

O suspeito da agressão, de 21 anos, foi detido pelas autoridades policiais perto do local por ofensas à integridade física, o que configura crime público, tendo indicado que a vítima, ouvida pela PSP, não terá apresentado queixa formal. Presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia 18 de Setembro, foi-lhe aplicada a medida de coacção mais gravosa, de prisão preventiva

Os factos ocorreram de manhã junto a uma superfície comercial no centro da cidade, alegadamente após um desentendimento entre ambos, tendo os Bombeiros de Abrantes indicado à Lusa uma chamada de socorro via CODU às 10h37 para um caso de “agressão” com arma branca. A jovem foi encontrada “ensanguentada e com cortes nas mãos, tendo sido transportada para o hospital de Abrantes”, disse o comandante dos Bombeiros de Abrantes, António Jesus, acrescentando que após receber tratamento hospitalar teve alta. O comandante disse ainda que as pessoas envolvidas “residem na área de Lisboa” e que estariam “de visita a familiares” em Abrantes.