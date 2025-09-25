Mação abre candidaturas para bolsas de estudo
A Câmara de Mação anunciou a abertura das candidaturas para a atribuição das Bolsas de Estudo 2025/2026, destinadas a apoiar jovens estudantes do ensino superior público. O período de candidaturas decorre até 15 de Outubro e inclui novos pedidos e renovações.
Este apoio contempla 22 bolsas anuais, atribuídas por concurso e com base no rendimento familiar per capita, cobrindo estudantes que ingressam em licenciaturas, licenciaturas com mestrado integrado, cursos de mestrado e cursos técnicos superiores profissionais.
