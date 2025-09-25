Militares da GNR auxiliam parto em casa em Marinhais

Guardas ajudaram uma mulher a ter o bebé numa residência em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. Partos em casa estão a aumentar e não são seguros, alertou a ministra da Saúde.

Um bebé nasceu na quinta-feira, 18 de Setembro, com a ajuda de militares afectos ao Posto de Marinhais da GNR, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. Em comunicado, a GNR refere que, depois de ter recebido uma comunicação a reportar a ocorrência de um parto no interior de uma habitação, os militares deslocaram-se para o local, onde prestaram o apoio inicial à grávida de 31 anos. O auxílio foi, instantes depois, reforçado pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e por uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que assegurou a continuidade da assistência e efectuou o transporte da mãe e do recém-nascido para uma unidade hospitalar.

“A rápida resposta de auxílio e a articulação entre a GNR, os bombeiros e o INEM foram determinantes para garantir o acompanhamento permanente à mãe e ao bebé”, sublinha a Guarda Nacional Republicana. O alerta para a situação foi dado pelo pai do recém-nascido, que ligou para a emergência a pedir auxílio, relatando que a mulher estava em trabalho de parto. Este é o segundo bebé a nascer em Setembro com a ajuda dos Bombeiros de Salvaterra de Magos que prestaram auxílio a uma outra grávida em trabalho de parto, a 11 de Setembro, e que acabou por ter o bebé na ambulância a caminho do hospital.

Partos em casa estão a aumentar

Os partos em casa estão a aumentar, revelou a ministra da Saúde, considerando que estes partos nunca são seguros e que só não tiveram desfechos fatais porque o INEM respondeu. Em declarações na Comissão Parlamentar de Saúde, Ana Paula Martins disse que este ano foram registados cerca de 150 partos em ambiente extra-hospitalar (em ambulâncias, na rua ou em casa) e disse que, apesar de não ter dados objectivos, através do relato do socorro do INEM é possível perceber que os partos em casa estão a aumentar. Como exemplo do crescimento dos partos em casa, a ministra disse que, só este ano, já foram registados 32 partos em ambulância, 18 na via pública, um nos cuidados de saúde primários e 103 no domicílio, números superiores aos dos anos anteriores.