Ministro da Educação foi o convidado surpresa na recepção ao professor em Santarém
Fernando Alexandre aproveitou a passagem pela cidade para falar às centenas de professores que estiveram no encontro realizado no Convento de São Francisco.
A habitual recepção aos professores em Santarém contou este ano com um convidado surpresa: o ministro da Educação, Fernando Alexandre. O governante, que se deslocou à cidade no dia 17 de Setembro para a inauguração de uma residência de estudantes do ISLA, aproveitou a viagem para falar às quatro centenas de docentes que compareceram no Convento de São Francisco no encontro promovido pelo município. E assinou também um protocolo com o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que vai permitir a criação de mais duas salas de pré-escolar na cidade, para dar resposta a necessidades que não estavam preenchidas, disse o ministro.
O autarca referiu que o município vai apostar também na criação de creches públicas, sendo a primeira a abrir na Moçarria, numa parceria com a junta de freguesia local. Enunciou também investimentos previstos para obras na Escola Secundária Ginestal Machado e na escola primária de Salvador, que vai ser reactivada.
Elogiando o cenário onde discursava, o ministro da Educação aproveitou para elogiar o património monumental de Santarém. “O país não tem ideia da riqueza do património de Santarém. Santarém tem um património extraordinário que o país precisa de conhecer”, disse Fernando Alexandre, exortando o presidente da câmara a “mostrar mais Santarém”.