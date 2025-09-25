uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-25
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.25 1ª página Sociedade Politécnico de Tomar lança curso on ...

Politécnico de Tomar lança curso online de língua portuguesa

Curso pretende oferecer ferramentas práticas para melhorar a expressão oral e escrita em contexto profissional. Inscrições estão abertas.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai lançar um curso online de língua portuguesa. O curso “Interviu ou Interveio? Comunicação oral e escrita em português” é uma iniciativa do Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação a Distância e tem início a 23 de Setembro. As inscrições já se encontram abertas.
Com uma duração total de 10 horas, o curso está estruturado em cinco módulos e oferece ferramentas práticas para melhorar a expressão oral e escrita em contexto profissional. Os participantes vão aprender a aplicar regras gramaticais essenciais, evitar erros comuns, estruturar textos eficazes, redigir com precisão e apresentar discursos com confiança. Destinado a aprendizes de português como língua não materna, o curso pretende contribuir para a valorização da imagem pessoal e profissional em diversos contextos laborais, procurando ser um investimento estratégico para o crescimento e a excelência comunicativa, refere o IPT em comunicado.
O curso vai estar disponível na plataforma NAU, um serviço digital da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, desenvolvido pela FCCN, actualmente cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...