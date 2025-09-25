Politécnico de Tomar lança curso online de língua portuguesa

Curso pretende oferecer ferramentas práticas para melhorar a expressão oral e escrita em contexto profissional. Inscrições estão abertas.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai lançar um curso online de língua portuguesa. O curso “Interviu ou Interveio? Comunicação oral e escrita em português” é uma iniciativa do Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação a Distância e tem início a 23 de Setembro. As inscrições já se encontram abertas.

Com uma duração total de 10 horas, o curso está estruturado em cinco módulos e oferece ferramentas práticas para melhorar a expressão oral e escrita em contexto profissional. Os participantes vão aprender a aplicar regras gramaticais essenciais, evitar erros comuns, estruturar textos eficazes, redigir com precisão e apresentar discursos com confiança. Destinado a aprendizes de português como língua não materna, o curso pretende contribuir para a valorização da imagem pessoal e profissional em diversos contextos laborais, procurando ser um investimento estratégico para o crescimento e a excelência comunicativa, refere o IPT em comunicado.

O curso vai estar disponível na plataforma NAU, um serviço digital da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, desenvolvido pela FCCN, actualmente cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).